Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnungsbrand in Kirchheim/Teck fordert Todesopfer

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Brand fordert ein Todesopfer

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Plochinger Straße ist am Dienstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Gegen 16.35 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Feuer in einer Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes gemeldet. Die Feuerwehr stieß im Verlauf der Löscharbeiten auf den Leichnam der Frau. Ob es sich hierbei um die 81-jährige Wohnungsinhaberin handelt, bedarf weiterer Ermittlungen. Alle weiteren Personen hatten den Gebäudekomplex bereits selbstständig und unverletzt verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Brandwohnung bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

