Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Firma

Reutlingen (ots)

Pedelec-Fahrerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 43 Jahre alte Frau beim Sturz von ihrem Pedelec am Montagnachmittag in der Reichenbachstraße erlitten. Die Frau war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Zweirad auf dem Gehweg der Straße in Richtung L378a unterwegs. Kurz vor dem ovalen Kreisverkehr fuhr sie den derzeitigen Ermittlungen zufolge über den erhöhten Randstein hinweg auf die Straße. Dabei stürzte die 43-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Unter Alkoholeinfluss gegen Leitplanke geprallt

Ein Unfallverursacher musste in der Nacht zum Dienstag seinen Führerschein abgeben, nachdem er unter Alkoholeinfluss auf der B10 gegen eine Leitplanke gefahren ist. Der 39-Jährige war gegen 1.30 Uhr mit einem Audi A4 auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Esslingen-Zell verlor er die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen die linke Leitplanke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von rund 1,8 Promille. Der 39-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Der Audi wurde abgeschleppt. (rn)

Esslingen (ES): Gegen geparkten Pkw geprallt

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagabend in der Krummenackerstraße ereignet hat. Gegen 18 Uhr fuhr dort ein 18 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf in Fahrtrichtung Rüdern. Hierbei schlief er den ersten Erkenntnissen zufolge kurz ein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Peugeot 100. Dieser wurde durch den Aufprall mehrere Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, seine 86-jährige Beifahrerin zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sm)

Filderstadt (ES): Autotür unachtsam geöffnet

Leichte Verletzungen hat sich eine 57 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Wielandstraße zugezogen. Eine 59-Jährige wollte gegen sechs Uhr aus ihrem am Fahrbahnrand geparkten VW Polo aussteigen, öffnete die Fahrertür und übersah dabei die von hinten heranfahrende Radlerin. Diese kollidierte mit der Autotür und stürzte auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte sie in der Folge in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. (sm)

Kirchheim (ES): Mit Motorrad gestürzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Montagabend erlitten. Der 21-Jährige war gegen 18.20 Uhr mit einer Aprilia Dorsoduro auf der Lise-Meitner-Straße unterwegs. Ersten Ermittlungen nach verlor der junge Mann beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Zweirad. Das Motorrad geriet daraufhin ins Schlingern und der 21-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an der Aprilia wird auf 500 Euro geschätzt. (ms)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Gestürzter Radfahrer

Mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen ist ein 62 Jahre alter Radfahrer am Montagabend ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war kurz nach 22 Uhr mit seinem Mountainbike von der Mädlesbrück herkommend unterwegs, als er den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge bei starkem Regen im Kreuzungsbereich zur Zeppelinstraße die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann nach einer ersten Versorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung in die Klinik. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat die Lenkerin einer Piaggio Ape bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Immenhausen erlitten. Ein 78-Jähriger war gegen 12.25 Uhr mit seinem Peugeot auf dem Rauhwiesenweg in Richtung Grabenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Lochenstraße missachte er die Vorfahrt der von rechts kommenden, 32 Jahre alten Lenkerin der Ape. Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzte das Dreirad um. Die 32-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Albstadt (ZAK): Firmeneinbruch in Tailfingen

In eine Firma in der Straße Vor dem Weißen Stein ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Zwischen 14.30 Uhr und 5.10 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Halle. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Tailfingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell