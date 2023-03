Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung im Straßenverkehr; Falschfahrerin auf B 27; Diesel gestohlen

Reutlingen (ots)

Mit Ampelmast kollidiert

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der 63 Jahre alte Suzuki-Lenker kurz vor 5.30 Uhr auf der Siemensstraße unterwegs, als er mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache im Bereich der Kreuzung mit der Max-Planck-Straße auf einer Verkehrsinsel gegen einen Ampelmast prallte. Der Mann wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Auto, an dem Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Ampel beträgt schätzungsweise ebenfalls mehrere tausend Euro. (mr)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Auseinandersetzung im Straßenverkehr (Zeugenaufruf)

Nach einem Vorfall am Montagmorgen in der Bahnhofstraße ermittelt das Polizeirevier Filderstadt unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Gegen 6.20 Uhr war ein 33 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf in der Bahnhofstraße unterwegs. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der bislang unbekannte Lenker eines VW Bus dabei auffällig langsam vor ihm gefahren sein. Als der 33-Jährige dem Vorausfahrenden mittels Lichthupe signalisieren wollte, schneller zu fahren, soll dieser sein Tempo nochmal reduziert haben. Der Golffahrer versuchte daraufhin, den VW Bus zu überholen. Der Unbekannte soll seinen Bus stark nach links gelenkt und den 33-Jährigen so von der Fahrbahn abgedrängt haben. Nach einer Vollbremsung kam dieser auf dem Gehsteig zunächst zum Stillstand, bevor er seine Fahrt - wiederum hinter dem VW Bus - fortsetzte. An der Kreuzung mit der Sielminger Hauptstraße, soll der unbekannte VW Bus-Lenker aus seinem Fahrzeug gestiegen, sich zum Auto des 33-Jährigen begeben und die Fahrertür geöffnet haben. In der Folge soll er diesen körperlich angegangen und beleidigt haben. Als der Angegriffene sich zur Wehr setzte, ging der Unbekannte zurück zu seinem Pkw und fuhr davon. Der Aufforderung, bis zum Eintreffen der zur Klärung des Sachverhalts verständigten Polizei hierzubleiben, kam er nicht nach. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/70913 erbeten. (sm)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Falschfahrerin auf B 27 (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen seit Montagvormittag gegen eine 79 Jahre alte Autofahrerin. Kurz vor 10.40 Uhr hatten mehrere Zeugen der Polizei über Notruf einen Pkw gemeldet, der von der B 297 kommend auf der B 27, auf der Fahrbahn nach Stuttgart in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Ford Fusion soll an der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt gewendet und die Bundesstraße dort verlassen haben. Andere Verkehrsteilnehmer mussten dem entgegenkommenden Pkw teilweise ausweichen oder bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurz nachdem der Ford von der Bundesstraße gefahren war, konnten der Wagen und dessen 79 Jahre alte Lenkerin von einer Streifenwagenbesatzung gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrt möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660, zu melden. (rn)

Hechingen (ZAK): Dieseldiebe unterwegs

Auf der Baustelle des Wohngebiets Killerberg haben über das Wochenende vermutlich mehrere Kraftstoffdiebe ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, schlauchten die Täter gewaltsam wohl bis zu 2.000 Liter Diesel aus zwei Tanks sowie einer Planierraupe ab. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell