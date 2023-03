POL-RT: Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht (Stuttgart/Esslingen)

Reutlingen (ots) - Einbruch in Schule In der Zeit von Freitag 18.00 Uhr bis 22.18 Uhr sind Unbekannte in eine Schule in der Rommelsbacher Straße in Orschel-Hagen eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem Werkraum. Da die Türe des Raums verschlossen war, gelangten die Täter nicht in weitere Räumlichkeiten der Schule. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ...

mehr