Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Einbruch in Schule

In der Zeit von Freitag 18.00 Uhr bis 22.18 Uhr sind Unbekannte in eine Schule in der Rommelsbacher Straße in Orschel-Hagen eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem Werkraum. Da die Türe des Raums verschlossen war, gelangten die Täter nicht in weitere Räumlichkeiten der Schule. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten an Wänden und Fenstern der Schule frische Farbschmierereien festgestellt und mehrere Spraydosen aufgefunden werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen die vom Polizeirevier Reutlingen übernommen wurden. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort.

Metzingen (RT): Mit PKW überschlagen

Am Freitagabend ist es auf der L 380a zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20.00 Uhr fuhr ein 22 -Jähriger mit seinem Pkw Fiat Punto von Glems kommend in Richtung Neuhausen. Ungefähr auf halber Strecke kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in das von der Fahrbahn abgesetzte Bankett, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zur Unfallendlage kam. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem PKW befreien. Er trug leichte Verletzungen davon, welche vor Ort nicht behandelt werden mussten. Am Fiat Punto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug und schleppte es schließlich ab.

Esslingen (ES): Wohnungseinbruch (Zeugenaufruf)

Am Freitag in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr ist in eine Wohnung in der Waldheimstraße eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür mit brachialer Gewalt auf. Nach bisherigen Erkenntnisse wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Möglicherweise wurden der oder die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört. Das Polizeirevier Esslingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711/3990-330.

Oberboihingen (ES): Versuchter Einbruch in Bäckerei (Zeugenaufruf)

In der Zeit zwischen Freitag, 19.00 Uhr und Samstag, 03.00 Uhr haben unbekannte Täter versucht, sich Zutritt zu einer Bäckerei in der Nürtinger Straße zu verschaffen. Zunächst scheiterte der Versuch, die Hintertür des Gebäudes aufzuhebeln. Im Anschluss wurde versucht, mittels unbekanntem Werkzeug ein Loch in die Schaufensterscheibe zu schneiden. Nachdem auch dies scheiterte, wurde ein Stein gegen die Scheibe der Eingangstür geworfen, wodurch diese splitterte, jedoch kein Loch entstand. Hierauf ließ die Täterschaft von der weiteren Begehung ab, ohne in das Gebäude selbst zu gelangen. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/9224-0.

Filderstadt (ES): Kind bei Unfall verletzt

Am Freitag um 16.25 Uhr ist es auf der K 1223 / Degerlocher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin gekommen. Der 57 -jährige Fahrer eines Pkw VW Tiguan befuhr die Degerlocher Straße in Richtung Harthausen. Hinter einem entgegenkommenden Pkw rannte ein 13 -jähriges Mädchen plötzlich über die Fahrbahn und wurde von dem VW Tiguan frontal erfasst. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem VW Tiguan entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Denkendorf (ES): Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitag gegen 18.15 Uhr hat sich in der Rechbergstraße, Höhe Einmündung Albstraße, ein Auffahrunfall ereignet. Der 68 -jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Benz C 220 musste verkehrsbedingt anhalten. Der 21 -jährige Fahrer eines VW Käfer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Hierbei zog sich der 64 -jährige Mitfahrer im Mercedes leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Ostfildern-Ruit (ES): Vorfahrt missachtet

Am Freitagabend um 21.54 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin gekommen. Der 53 -jährige Fahrer eines Pkw Ford Focus kam vom Möhringer Weg um, nach rechts in die Hedelfinger Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Klinikum kommenden 63 -jährigen Radfahrerin und es kam zur Kollision. In der Folge kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich. Über die Schwere der Verletzungen kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Rangendingen (ZAK): Flucht nach Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag ist es in der Haigerlocher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, nach welchem sich der Verursacher unerlaubt entfernt hat. Zwischen 13:00 Uhr und 17:15 Uhr beschädigte der unbekannte Verursacher einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi 80 Avant Quattro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen unter Telefon 07471-9880-0 zu melden.

Bisingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Am Freitag um 14.26 Uhr ist es auf der B 463 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro entstanden ist. Die 33 -jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr die B 463 von Haigerloch kommend in Fahrtrichtung Bisingen und wollte nach links in Richtung Aufschleifung zur B 27 abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden VW Golf, welcher von einer 49 -Jährigen gefahren wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide VW Golf waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 464 in Fahrtrichtung Haigerloch gesperrt werden, der Verkehr wurde wechselweise einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war auch der Rettungsdienst, aber entgegen erster Meldungen wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

