Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zweimal an einem Tag ins Gewahrsam der Polizei

Hemer (ots)

Gleich an zweimal an einem Tag wurde eine alkoholisierte 49-jährige Frau am Samstag ins Gewahrsam der Polizei gesteckt. Am Samstag gegen 0.50 Uhr hämmerte die 49-Jährige gegen Haustüren und schrie über die Ostenschlastraße. Die Polizei hatte die Frau bereits eine halbe Stunde zuvor zur Ruhe ermahnt. Als die Polizeibeamten diesmal eintrafen, wurden sie von der Frau als "Arschlöcher", "Wichser", "scheiß Bullen" und mit "fickt euch" beschimpft. Nach einiger Zeit machten die Polizeibeamten ihre Androhung wahr, legten ihr Handschellen an und nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten mit ins Gewahrsam. Dort wurde sie am Morgen entlassen.

Der nächste Einsatz erfolgte gegen Mittag am Wohnort der Frau am Birkenweg, weil sich Nachbarn über die extrem laute Musik ärgerten. Durch die offene Terrassentür gelangten die Polizeibeamten ins Haus und stellten die Musik ab. Im Herausgehen beschimpfte die Frau die Beamten als "Drecksschweine von Bullen, Hurensöhne und Idioten". Die Frau rief mehrmals auf den Polizeiwachen in Hemer und Iserlohn an, um sich über die Ingewahrsamnahme am Vortrag zu beschweren. Außerdem drehte sie die Musik erneut auf. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen sie die Polizeibeamten beim nächsten Besuch zum zweiten Male an diesem Tag mit. Es wird nun ermittelt wegen Beleidigung und Beleidigung auf sexueller Basis. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell