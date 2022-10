Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: mehrere Einsätze im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 15.10.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Den Anfang machte eine gemeldete Betriebsmittelspur in der Fuhrstr., zu der die Hauptwache der Feuerwehr um 10:33 Uhr alarmiert wurde. Vor Ort war eine ca. 700 Meter lange Betriebsmittelspur auf der Straße sichtbar. Es wurden Ölwarnschilder aufgestellt und eine Fachfirma mit der Reinigung beauftragt. Der Einsatz endete für die 4 Einsatzkräfte um 11: 41 Uhr. Um 16:24 Uhr wurden das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter der Hauptwache in den Ortsteil Voerde alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus wurde eine "Person hinter verschlossener Tür" gemeldet. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür mittels Spezialwerkzeug und übergaben den Patienten an dem anwesenden Rettungsdienst. Der Einsatz endete für die 6 Einsatzkräfte um 16:58 Uhr. Um 17:30 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu einer "Person hinter verschlossener Tür" in den Ortsteil Milspe alarmiert. Vor Ort, nach Erkundung der Einsatzleitung konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Patientin konnte die Wohnungstür selbstständig öffnen und hatte lediglich nur gut geruht. Der Einsatz für die 6 Einsatzkräfte konnte um 17:36 Uhr beendet werden.

