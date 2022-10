FW-EN: Einsätze für die FW Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am 10.10.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:23 Uhr in den Ortsteil Voerde zu einer Person hinter verschlossener Tür alarmiert. Die Tür wurde durch die Einsatzkräfte mit Spezialwerkzeug geöffnet. Die Person konnte unbeschadet in ihrer Wohnung angetroffen werden. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 15:03 Uhr. Um 22:48 Uhr wurden die Hauptwache,der Löschzug Milspe-Altenvoerde und die ...

