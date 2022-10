Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter verschlossener Tür ; Gasgeruch

Ennepetal (ots)

Am 10.10.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:23 Uhr in den Ortsteil Voerde zu einer Person hinter verschlossener Tür alarmiert. Die Tür wurde durch die Einsatzkräfte mit Spezialwerkzeug geöffnet. Die Person konnte unbeschadet in ihrer Wohnung angetroffen werden. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 15:03 Uhr.

Um 22:48 Uhr wurden die Hauptwache,der Löschzug Milspe-Altenvoerde und die Löschgruppe Külchen zu einem Gasgeruch in den Ortsteil Milspe alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus sollte es nach Gas riechen. Der Bereich um das Gebäude wurde abgesperrt und es wurde ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Die Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert und durch eine Löschgruppe betreut und mit Decken versorgt.

Durch die AVU konnte eine Undichtigkeit an einem Kugelhahn festgestellt werden. Nach der Beseitigung des Mangels konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde für die Dauer des Einsatzes durch die Löschgruppe Voerde sichergestellt.

