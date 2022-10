FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Montag, den 19.09.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:51 Uhr in die Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gerufen. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgebunden, der Brandschutz sichergestellt und eine Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Der Einsatz endete um 17:40 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

