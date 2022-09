POL-HS: Bekleidung aus Helmfach gestohlen

Erkelenz (ots) - Am Dienstag, 20. September, ereignete sich auf der Bundesstraße 57, an der Einmündung zum Zubringer zur Landstraße 19 ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Heinsberg auf der Bundesstraße 57 aus Richtung Autobahn 46 kommend in Richtung Rath-Anhoven. Am Zubringer zur L19 beabsichtigte er links abzubiegen und ...

mehr