POL-HS: Müllcontainer beim Discounter brannte

Erkelenz-Gerderath (ots) - Bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Lauerstraße erbeuteten die Täter Zigaretten und Tabakwaren. Am frühen Montagmorgen (19. September), gegen 02.30 Uhr, brachen drei Personen die Eingangstür der Tankstelle auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Aus dem Kassenbereich entwendeten sie Zigaretten und Tabakwaren. Danach flüchteten sie zu Fuß zu einem mit laufenden Motor wartenden ...

mehr