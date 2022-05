POL-NE: Verkehrsunfall fordert sechs Verletzte

Neuss-Neuss (ots) - Am Sonntag, 29.05.,kam es gegen 15:22 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Neuss. Zur Unfallzeit befuhr ein 63-jähriger Kaarster mit seinem PKW Ford Focus den Hammfelddamm in Fahrtrichtung Berghäuschensweg. Im Kreuzungsbereich Hammfelddamm/Europadamm beabsichtigt er nach links auf den Europadamm in Fahrtrichtung Carl-schurz-Straße abzubiegen. Hierbei übersieht er einen ...

mehr