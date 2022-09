Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65, AS LD-Zentrum - Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

A65, AS LD-Zentrum (ots)

Verkehrsbedingt musste eine 28 Jahre alte Autofahrerin am Sonntagmittag (11.09.2022, 14.40 Uhr) auf der A65 bei der AS Landau-Zentrum (Fahrtrichtung KA) ihr Fahrzeug abbremsen. Ein 19 Jahre alter Fahrzeuglenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Vorausfahrenden. Sie erlitt dabei Schmerzen im Nackenbereich und musste sich in ein Krankenhaus begeben. Durch die Kollision war das Fahrzeug des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 5.000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell