POL-PDLD: Maikammer - Alkoholisierte E-Bikerin

Lingenfeld (ots) - Eine 59-jährige Frau verursachte gestern kurz nach 20 Uhr in der Straße Am Hirschgraben in Lingenfeld einen Verkehrsunfall. Die Frau streifte mit ihrem Pkw ein entgegenkommendes Fahrzeug und verursachte so Sachschaden in Höhe von ca. 3500EUR. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten allerdings Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest bei der ...

mehr