Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Randalierer im Schabenheimer Weg in Bad Kreuznach - Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts

Bad Kreuznach - Schwabenheimer Weg (ots)

Am 21.07.2022 gegen 13:45 Uhr wurde bei hiesiger Dienststelle bekannt, dass ein ca. 40-50-jähriger Mann mit nacktem Oberkörper im Bereich eines Lebensmittelladens im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach Passanten anpöbeln würde. Er hielt hierbei einen Stock in der Hand und schlug damit unter anderem auf ein Baustellenfahrzeug ein. Darüber hinaus beleidigte er einen Mitarbeiter des Einkaufsmarktes aufs Übelste. Der amtsbekannte Mann konnte wenige hundert Meter von der gemeldeten Örtlichkeit durch Kräfte der PI Bad Kreuznach angetroffen und kontrolliert werden. Da der mitgeführte Stock trotz mehrfacher Aufforderung durch die eingesetzten Beamten nicht weggelegt wurde, wurde der Person der Einsatz des dienstlichen Distanzelektroimpulsgeräts angedroht. Daraufhin beruhigte sich der Mann und es konnten weitere Einsatzmaßnahmen, unter anderem die Sicherstellung des Stocks, durchgeführt werden. Den Randalierer erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Das vorgenannte Baustellenfahrzeug wurde indes nicht beschädigt. Es wurde durch Zeugen berichtet, dass der Mann auch mehrere Passanten bedrohte, jedoch machten vor Ort keine der potenziell Geschädigten auf sich aufmerksam. Personen, die sich angesprochen fühlen, mögen sich bitte mit hiesiger Dienststelle in Verbindung setzen.

