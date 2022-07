Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizei sucht Hinweise auf unfallbeteiligtes Kind

Bad Kreuznach (ots)

Am Di.,12.07.2022, 08.00 Uhr, kam es in der Dürerstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall mit einem fahrradfahrenden Kind. Ein PKW-Fahrer tastete sich aus seiner Ausfahrt auf die Dürerstraße, als ein auf dem Bürgersteig mit seinem Fahrrad fahrendes Kind seitlich gegen seinen Kotflügel prallte. Das Kind kam kurz zu Fall, fuhr dann aber trotz Ansprache schnell weiter. Es ist nicht bekannt, ob das Kind verletzt wurde. Es wird beschrieben: 10-12 Jahre, ca. 150 cm groß, kurze, schwarze Haare, asiatisches Aussehen. Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer: 0671-8811100.

