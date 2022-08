Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220830 - 0999 Frankfurt-Ostend: Aufbruchsversuch endet mit Festnahme

(la) Am Dienstag, den 30. Augst 2022, versuchten zwei Täter gegen 04:00 Uhr morgens einen Zigarettenautomaten in der Grüne Straße aufzubrechen. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte die Polizei die die beiden Täter kurze Zeit später festnehmen. Zwei 22-jährige Täter begaben sich in den frühen Morgenstunden an einen Zigarettenautomaten und versuchten, diesen mit einem Winkelschleifgerät zu öffnen, um an die Zigaretten zu gelangen. Da die Beiden den Automaten jedoch nicht aufbekamen, sondern lediglich beschädigten, flüchteten sie.

Eine aufmerksame Zeugin hatte die Tat beobachtet und der Polizei eine detaillierte Täterbeschreibung übermittelt. So konnten das Duo kurz darauf in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden.

