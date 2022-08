Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220830 - 0996 Frankfurt/Nieder-Eschbach: Sperrmüllsofa entzündet

Frankfurt (ots)

(fue) Durch einen Zeugen wurde die Rettungsleitstelle am Montag, den 29. August 2022, gegen 22.50 Uhr, über einen Brand an einem Wohnhaus im Ben-Gurion-Ring informiert. Im Bereich des auf der Gebäuderückseite befindlichen Kellerabganges konnten die Rettungskräfte ein brennendes Sofa vorfinden und zügig löschen. Durch die Hitzeentwicklung entstanden Schäden an der Fassade und den dort befindlichen Rollläden. Der Sachschaden ist auf etwa 15.000 EUR zu beziffern, Personen wurden nicht verletzt. Von Brandstiftung ist auszugehen, die Ermittlungen dauern an.

