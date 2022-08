Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220830 - 0997 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(lo) Am heutigen Dienstag (30. August 2022) wurde auf der Mainzer Landstraße in Höhe des Francois-Mitterrand-Platzes ein 18-jähriger Frankfurter ausgeraubt. Gemäß den Angaben des Geschädigten haben ihn zwei Täter mit Reizstoff angegriffen und seine Umhängetasche von den Schultern entrissen. Im Anschluss sollen die beiden Tatverdächtigen in Richtung Westen geflüchtet sein. Der Geschädigte klagte über starke Reizungen im Gesichtsbereich. Zwecks medizinischer Erstversorgung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Schwarze, gelockte Haare und schwarzer Dreitagebart. Er war bekleidet mit einem blauen Hemd. 2. Täter: Schwarze, gelockte Haare und schwarzer Dreitagebart. Er war bekleidet mit einem "Hawaii" Hemd.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

