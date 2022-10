Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kaminbrand und Ölspur

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 13.10.2022 rückte die Feuerwehr Ennepetal mit der Hauptwache, dem Löschzug Milspe/Altenvoerde und der Löschgruppe Rüggeberg um 16:09 Uhr zu einem Kaminbrand in die Neuenlander Straße aus. Das Gebäude wurde kontrolliert, ein Spitzboden entraucht und der Kamin durch einen Bezirksschornsteinfeger gefegt. Zur Sicherstellung des Brandschutzes wurde ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Der Einsatz endete um 17:08 Uhr.

Um 18:26 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Ölspur in die Deterberger Straße aus. Hier wurden vereinzelte Ölflecken abgebunden. Der Einsatz endete um 19:05 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell