POL-RT: Ansprechen von Kindern - Informationen des Polizeipräsidiums Reutlingen; Fahrbahn blockiert; Fahrzeug aufgebrochen; Verkehrsunfälle

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis: Ansprechen von Kindern - Informationen des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 08.03.2023 / 17.23 Uhr

Nachdem am Mittwoch insbesondere über die Sozialen Medien die nicht zutreffenden Informationen verbreitet worden waren, dass in Bempflingen (Lkrs. ES) und Umgebung unbekannte Männer aus weißen Fahrzeugen heraus Kinder angesprochen und mit Süßigkeiten und Kuscheltieren angelockt haben sollen, meldeten sich in den Folgetagen mehrere besorgte Eltern bei Dienststellen des Polizeipräsidiums Reutlingen und schilderten ähnliche Aussagen ihrer Kinder. So sollen beispielsweise in verschiedenen Reutlinger Teilorten allein am Donnerstagnachmittag mehreren Kindern unabhängig voneinander von Männern in weißen Fahrzeugen Süßigkeiten oder Hundewelpen angeboten worden sein. Alle bisherigen Überprüfungen der geschilderten Fälle führten nicht zur Verifizierung dieser Sachverhalte. Wie im Fall in Bempflingen ergaben sich keine Hinweise auf Straftaten oder Übergriffe.

Richtigerweise erhält die Polizei von Seiten der Bevölkerung bzw. von Schulen oder Kindergärten regelmäßig Meldungen über ein sogenanntes verdächtiges Ansprechen von Kindern. In den seltensten Fällen führen die polizeilichen Ermittlungen in der Folge jedoch zu einem strafrechtlich relevanten Hintergrund. Oftmals stellte sich dieser als harmlos dar. Dennoch ist sich die Polizei der Sorgen, insbesondere von Eltern, sehr bewusst und wird auch in Zukunft jedem Hinweis sorgfältig nachgehen. Eher kontraproduktiv ist hingegen das Verbreiten von unbestätigten Informationen, denn sie schüren Ängste und Unsicherheiten - auch bei den Kindern. Alltagssituationen wie ein langsam fahrendes Fahrzeug werden dadurch unter Umständen als vermeintlich gefährlich erlebt. Insbesondere durch die rasante Weitergabe und Ausschmückung derartiger Meldungen über die Sozialen Medien wird daraus eine Warnung vor angeblichen Kindesentführern, für die es aktuell keinen begründeten Anlass gibt. (mr)

Reutlingen (RT): Fahrbahn blockiert

Am Freitagnachmittag haben fünf Personen die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Stadtmitte blockiert. Gegen 14.50 Uhr begaben sich fünf Demonstranten zur Kreuzung Abschleifung B28 / Gustav-Schwab-Straße und setzten sich auf die Fahrbahn. Dabei klebten sich drei Personen fest. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte örtlich umgeleitet. Gegen 15.30 Uhr wurde die Versammlung aufgelöst und die Fahrbahn in der Folge geräumt. Zuvor mussten die Verklebungen von den technischen Betriebsdiensten der Stadt Reutlingen gelöst werden. Nachdem die Fahrbahn gereinigt worden war, konnte die Konrad-Adenauer-Straße gegen 17.15 Uhr wieder befahren werden. Verletzt wurde niemand. Die Beteiligten sehen jetzt entsprechenden Anzeigen entgegen. (cw)

Filderstadt (ES): Fahrzeug aufgebrochen

An einem in der Schulstraße in Plattenhardt geparkten Peugeot Boxer hat sich in den vergangenen Tagen ein Krimineller zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Mittwoch, 20.15 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, schlug der Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendete aus dem Inneren diverses Akku-Werkzeug der Marke Bosch. Darunter ein Winkelschleifer und eine Stichsäge. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Vorfahrt missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 49-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag an der Kreuzung Schulstraße / Schillerstraße ereignet hat. Ein 75-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit seinem BMW auf der Schillerstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Schulstraße geradeaus überqueren. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, wobei es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten und von rechts kommenden Fahrradfahrerin kam. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Wendlingen (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Mit einem Rettungswagen ist eine verletzte Radfahrerin am Freitagmorgen nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Die 45-Jährige befuhr gegen 6.40 Uhr mit ihrem Trekkingrad den Radfahrstreifen der Neckarbrücke in Richtung Köngen. Zeitgleich fuhr ein 55-jähriger Audi-Lenker mit einem Q4 die Aufschleifung zur Brücke hoch. An der Einmündung übersah er die vorfahrtsberechtigte Radlerin, die nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem SUV verhindern konnte. Hierbei stürzte sie jedoch auf die Fahrbahn und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. (ms)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Zwei Personen sind am Freitagmorgen bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Oberensingen leicht verletzt worden. Ein 57-Jähiger war gegen 8.10 Uhr mit einem Ford Transit auf dem Denkendorfer Weg in Richtung Wendlinger Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah der Fahrer, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Er prallte mit seinem Transporter auf den Seat einer 33-Jährigen, der auf den Audi einer 36 Jahre alten Frau geschoben wurde. Durch die Kollision zogen sich die 33-Jährige und ein achtjähriges Mädchen in ihrem Fahrzeug leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um die beiden Verletzten. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig. Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. (ms)

