POL-HB: Nr.: 0567 --Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Domshof Zeit: 06.09.2022, 19:40 Uhr

Am Dienstagabend schlugen mehrere Jugendliche in Bremen Mitte aufeinander ein, dabei kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray. Die Polizei Bremen nahm drei Minderjährige im Alter zwischen 13 und 15 Jahren mit auf die Wache.

Gegen 19:40 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei am Domshof, dabei sollte ein Beteiligter auch eine Machete eingesetzt haben. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten aufgrund der Täterbeschreibung zunächst einen 14-Jährigen und in der Folge einen weiteren 15-Jährigen, der von zwei Zeugen festgehalten wurde. In der Nähe fanden sie einen langen, klingenähnlichen Metallgegenstand. Die beiden gaben an zuvor in eine Auseinandersetzung vor einem Schnellrestaurant an der Domsheide verwickelt gewesen zu sein, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Grund sollte eine vorangegangene Beleidigung gewesen sein. Dabei erlitten sie leichte Verletzungen, lehnten aber einen Rettungswagen ab. Im weiteren Verlauf stellten die Polizisten einen --13-Jährigen. Alle wurden mit auf die Wache genommen und die Eltern informiert. Ihnen wurden Platzverweise erteilt und Strafanzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

