Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt; Verkehrsunfall; Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Mehrere Einbrüche; Pkw-Aufbruch; Feuerwehreinsatz

Reutlingen (ots)

Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Mehrere in der Johann-Sebastian-Bach-Straße abgestellte Fahrzeuge sind von Samstag auf Sonntag von Unbekannten angegangen worden. Wie bislang bekannt wurden zwischen 21.30 Uhr und 11.30 Uhr die Außenspiegel von fünf Fahrzeugen der Marken Renault, VW, Nissan, Toyota und Mercedes beschädigt. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der entstandene Sachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Ostfildern (ES): Zweiradlenker bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat der 26 Jahre alte Lenker einer Simson S50 bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L1200 erlitten. Ein 80-jähriger BMW-Fahrer war kurz nach 15 Uhr mit seinem Wagen auf der Landesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung mit der L1218 bremste er, offenbar in der fälschlichen Annahme, die Ampel würde Rot zeigen, seinen Pkw ab. Der 26-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Zweirad auf das Auto auf. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. (rn)

Wendlingen (ES): Jugendlicher mit Motorroller vor Polizeikontrolle geflüchtet

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer hat am Sonntagabend den derzeitigen Erkenntnissen nach versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 22.45 Uhr war der Jugendliche demnach mit seinem Roller Yamaha in der Stuttgarter Straße unterwegs. Als eine Polizeistreife ihn anhalten und kontrollieren wollte, fuhr der 16-Jährige über die Bahnhofstraße und die Nürtinger Straße davon in Richtung Unterensingen. Er missachtete sämtliche Anhaltezeichen des Streifenwagens und setzte seine Fahrt zum Teil mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, auch über Feldwege und ein Feld fort. An einer Fußgängerbrücke endete die Hinterherfahrt der Polizeistreife. Der Jugendliche konnte jedoch wenige Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Wie sich herausstellte, verfügt der 16-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Zweirad zur technischen Überprüfung sichergestellt. (sm)

Reichenbach (ES): Einbruch in Metzgerei

Eine Metzgerei in der Hauptstraße ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. Offenbar warf ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 7.20 Uhr, eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und gelangte so ins Innere. Dort entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand aus der Kasse, die er gewaltsam öffnete, etwas Münzgeld. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Pkw aufgebrochen

Ein in der Karlstraße geparkter Audi A3 ist am Sonntagnachmittag aufgebrochen worden. Der Wagen war gegen 17.30 Uhr nur wenige Minuten im Bereich einer Bäckerei geparkt gewesen. In dieser Zeit schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe ein und schnappte sich die sichtbar im Fahrzeug abgelegte Handtasche, mit der er unerkannt die Flucht ergriff. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (mw)

Ostfildern-Ruit (ES): Feuerwehreinsatz

Ein rauchender Sicherungskasten hat am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße für Aufregung gesorgt. Gegen 19.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Hausbewohnern alarmiert worden. Von den Einsatzkräften wurden alle Bewohner evakuiert. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Offenbar war aufgrund eines Wasserschadens Wasser in den Sicherungskasten eingedrungen und hatte dort einen kleineren Schmorbrand ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Außer am Sicherungskasten war kein Sachschaden entstanden. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Schmuck gestohlen

Ein Unbekannter ist am Samstag, zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Römerstraße eingebrochen. Der Täter drang über ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchte dort diverse Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Dabei stieß er ersten Erkenntnissen zufolge auf Schmuck, den er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rottenburg (TÜ): In Sportheim eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, in ein Sportheim in Dettingen eingebrochen. Über eine Tür verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (rn)

Haigerloch (ZAK): Einbruch in Jugendhaus

In ein Jugendhaus in Trillfingen ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 15 Uhr und elf Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine angrenzende Scheune Zutritt ins Innere des Gebäudes. Dort brachen sie einen Getränkeautomaten und die Tür zu einem Büro auf. Dabei stießen sie jeweils auf Bargeld, das sie mitgehen ließen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

