Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist, Brand, tödlicher Arbeitsunfall, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Exhibitionistische Handlungen

Am Sonntagmorgen, gegen 05.10 Uhr, ist es in der Emil-Adolff-Straße zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber zweier Frauen gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich die beiden 17 und 27 Jahre alten Frauen auf dem Heimweg in Richtung Reutlingen-Innenstadt. Auf Höhe einer Bushaltestelle trat plötzlich ein Mann vor die beiden Geschädigten und zeigte sich unsittlich, woraufhin eine der Frauen den ihr Unbekannten anschrie, sodass dieser die Flucht ergriff. Der 29 Jahre alte Beschuldigte konnte kurz darauf im Rahmen der Fahndung durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen werden. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Reutlingen (RT): Busfahrgast nach Unfall verletzt

Am Samstagnachmittag hat sich gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gartenstraße ereignet, infolgedessen ein 87-jähriger Fahrgast eines Linienbusses verletzt wurde. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Einmündung Friedrichsplatz nach links auf die Gartenstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Linienbusses, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Aufgrund der durch den Busfahrer durchgeführten Notbremsung stürzte der 87-Jährige, der sich an einer Haltestange im hinteren Busbereich festgehalten hatte. Hierdurch zog sich der Senior Verletzungen unbekannten Ausmaßes zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Linienbus wurde leicht beschädigt, blieb aber fahrbereit. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Plochingen (ES): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagmittag ist es auf der Landesstraße 1192 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 12.45 Uhr mit seinem Pkw Daimler-Benz die Filsallee und wollte an der Einmündung nach rechts in die L 1192 in Richtung Reichenbach einfahren. Hierbei übersah er die bereits vor ihm im Einmündungsbereich verkehrsbedingt haltende 50-Jährige in ihrem Dacia. Der Daimler-Benz streifte den Dacia mit der kompletten rechten Seite, wodurch ein erheblicher Schaden von ca. 20.000 Euro entstand.

Kirchheim/Teck (ES): Tödlicher Arbeitsunfall

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in einem Kirchheimer Industriegebiet ist am Samstagmittag eine Reinigungskraft ums Leben gekommen. Die 59-jährige Frau stürzte im Rahmen ihrer Tätigkeit gegen 11.40 Uhr aus einem offenen Fenster mehrere Meter in die Tiefe. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie am Nachmittag ihren schweren Verletzungen erlag.

Beuren (ES): Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 22-Jährigen, der am frühen Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr in der Tiefenbachstraße mutmaßlich randaliert und Drohungen ausgesprochen hat. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung versuchte der Mann zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte von den Polizeibeamten jedoch eingeholt werden. Da er den Anweisungen der eingesetzten Beamten nicht Folge leistete und sich weiterhin aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei versuchte er nach den Beamten zu treten und beleidigte sie auf der Fahrt zur Dienststelle aufs Übelste. Auch aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von über drei Promille verbrachte er die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Nürtingen.

Kusterdingen (TÜ): Wohnungsbrand

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Samstagabend in einem Reihenhaus in der Schönbergstraße gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand vermutlich durch ein elektronisches Gerät entfacht, das in einem Büro bzw. dem Wintergarten stand. Der 72-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes außer Haus. Durch den Rauch und die später entstandenen Flammen wurden keine Personen verletzt und das Feuer griff auch nicht auf das angrenzende Reihenhaus über. Durch die starke Rauchentwicklung wurde das Erdgeschoss nahezu komplett verrußt, sodass das Haus unbewohnbar wurde. Der entstandene Schaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen ca. 60.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und insgesamt acht Einsatzkräften an der Einsatzstelle.

Geislingen (ZAK): Unter Alkoholeinfluss in den Gegenverkehr

In der Nacht zum Sonntag ist es gegen 01.10 Uhr auf der Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen gekommen. Kurz zuvor wählte ein Zeuge den Notruf und meldete die unsichere Fahrweise eines VW Scirocco. Der VW kam hierbei auch auf die Gegenfahrspur, weshalb andere Fahrzeugführer dem Scirocco ausweichen mussten. Nur wenige Minuten später, bevor die alarmierte und sich bereits auf der Anfahrt befindliche Streifenwagenbesatzung eine Kontrolle des VW durchführen konnte, geriet dieser im Bereich einer Kurve auf der Brückenstraße erneut in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi Colt. Durch den Zusammenprall erlitten die 35-jährige VW-Fahrerin sowie die 72-jährige Fahrzeugführerin des Mitsubishi leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der VW-Lenkerin eine erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein vorläufiger Test ergab bei der 35-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort von der Polizei einbehalten. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

