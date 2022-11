Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Feuerwehreinsatz wegen Haushaltsrauchmelder 09.11.2022, Reichenau-Waldsiedlung

Reichenau (ots)

Am Mittwochmorgen, 09.11.2022, wurden Anwohner im Ortsteil Reichenau-Waldsiedlung auf den Alarm eines Haushaltsrauchmelders aufmerksam und riefen die Feuerwehr um Hilfe.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 07:33 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Brandeinsatz alarmiert. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte aus einer Wohnung im 1. OG eines Wohnhauses ein Piepsen eines Haushaltsrauchmelders ausgemacht werden. Bei der Kontrolle der Wohnung von außen per Leiter konnte jedoch keine Rauchentwicklung oder schädigendes Ereignis ausgemacht werden. In Absprache mit der Polizei wurde eine Nottüröffnung zur weiteren Kontrolle als zu unverhältnismäßig eingestuft. Die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Unter der Leitung von Stv. Kommandant Sebastian Böhler waren 19 Feuerwehreinsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz, Polizeiposten Allensbach.

Einsatzende war um 08:23 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell