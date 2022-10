Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221025.1 Kiel: 49-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Kiel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Wik zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können.

Gegen Mitternacht meldete sich ein Passant über 110 bei der Polizei, als er in der Adalbertstraße in Höhe Hausnummer 33 eine schwer verletzte Frau auf der Straße liegend bemerkte. Es ist anhand des Verletzungsbildes davon auszugehen, dass ein Fahrzeug die Frau erfasste und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die 49-Jährige kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus und konnte bislang keine Angaben zum Unfallhergang machen.

Der Verkehrsunfalldienst des Bezirksreviers hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher oder der Verursacherin machen können. Hinweise nehmen die Polizistinnen und Polizisten unter 0431 / 160 1503 entgegen.

Matthias Arends

