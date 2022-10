POL-KI: 221024.4 Plön: Kriminalpolizei Plön sucht Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung

Kiel (ots) - Die zuvor versandte ots 221024.2 enthält eine fehlerhafte Darstellung. Korrekt ist, dass der 53 Jahre alte Tatverdächtige der versuchten Raubtat in der Adolf-Westphal-Straße nach Vorführung beim Kieler Amtsgericht in Untersuchungshaft kam. Gegen den 27 Jahre alten Tatverdächtigen der Raubtat in der Holstenstraße lagen hingegen keine Haftgründe vor, ...

