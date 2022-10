Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221024.3 Kiel: Korrektur ots "Drei Tatverdächtige nach Raubtaten festgenommen"

Kiel (ots)

Die zuvor versandte ots 221024.2 enthält eine fehlerhafte Darstellung.

Korrekt ist, dass der 53 Jahre alte Tatverdächtige der versuchten Raubtat in der Adolf-Westphal-Straße nach Vorführung beim Kieler Amtsgericht in Untersuchungshaft kam.

Gegen den 27 Jahre alten Tatverdächtigen der Raubtat in der Holstenstraße lagen hingegen keine Haftgründe vor, so dass dieser Samstag aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden musste. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Wir bitten darum, die fehlerhafte Darstellung zu entschuldigen.

Matthias Arends

