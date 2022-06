POL-CLP: Weitere Meldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Ladendiebstahl endet in körperlicher Auseinandersetzung

Am Mittwoch, 22. Juni 2022, gegen 12.40 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung, dass es im Rahmen eines Ladendiebstahls in einer Drogerie in der Langen Straße zu einer Rangelei gekommen sein soll. Vor Ort bestätigte sich diese Meldung. Demnach stehen eine Jugendliche und ein 19-jähriger Mann aus Cloppenburg im Verdacht, Kosmetika gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete dies und sprach die beiden Personen an. Im weiteren Verlauf kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der alle drei Beteiligten leicht verletzt wurden.

