POL-RT: Motorradfahrer tödlich verunglückt (Neidlingen/ES)

Neidlingen (ES)

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L 1200 zwischen Neidlingen und Wiesensteig sein Leben verloren. Der junge Mann war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 15.15 Uhr mit seiner Honda auf der Neidlinger Steige in Richtung Wiesensteig unterwegs, als er ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer stürzte und mit der Maschine gegen die linke Leitplanke geschleudert wurde. Noch am Unfallort erlag er seinen schweren Verletzungen. Neben dem Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht wurde, war auch der Rettungsdienst vor Ort. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Steige musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 18.00 Uhr aufgehoben werden.

