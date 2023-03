POL-K: 230309-3-K Laptop-Ortung führt zur Festnahme von mutmaßlichem Hehler-Trio - Haftrichter!

Köln (ots) - Am Dienstagmittag (7. März) haben sich zwei Frauen unter dem Vorwand in einer medizinischen Notlage zu sein, Zutritt zur Wohnung eines Ehepaars (w88, m86) in der Burgstraße in Köln-Vingst verschafft und Bargeld aus einer Metallschatulle gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die jüngere der beiden Frauen das Ehepaar gegen 13.15 Uhr vor der Tür des Mehrfamilienhauses angesprochen und sich als ...

