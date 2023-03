Polizei Köln

POL-K: 230308-2-K Ehepaar in Wohnung bestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagmittag (7. März) haben sich zwei Frauen unter dem Vorwand in einer medizinischen Notlage zu sein, Zutritt zur Wohnung eines Ehepaars (w88, m86) in der Burgstraße in Köln-Vingst verschafft und Bargeld aus einer Metallschatulle gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die jüngere der beiden Frauen das Ehepaar gegen 13.15 Uhr vor der Tür des Mehrfamilienhauses angesprochen und sich als zuckerkranke Nachbarin ausgegeben. In der Küche verwickelte die dunkelhaarige und als schlank beschriebene Frau die beiden Senioren in ein Gespräch, während ihre Komplizin die Wohnung nach geeigneter Beute durchsuchte. Das Duo soll anschließend gemeinsam das Haus in unbekannte Richtung verlassen haben.

Zeugenaussagen zufolge soll die " Nachbarin" etwa 1,60 Meter groß und schlank gewesen sein. Ihr Alter wird auf Anfang bis Mitte 30 geschätzt. Die etwa 70 Jahre alte und 1,60 Meter große Komplizin soll mit einem schwarzen Mantel bekleidet gewesen sein. Zudem hatte sie graue Haare und trug ein Kopftuch.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell