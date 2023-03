Polizei Köln

POL-K: 230307-4-K Drei Schwerverletzte bei Fahrradunfällen im Kölner Stadtgebiet

Köln (ots)

Innerhalb einer Stunde sind am Montagmorgen (6. März) bei zwei Fahrradunfällen in der Innenstadt eine 60-jährige Kölnerin sowie ein 30-Jähriger schwer verletzt worden. Im Stadtteil Holweide erfasste ein Toyota-Fahrer gegen 16.30 Uhr eine Radfahrerin (29) frontal beim Überqueren des Isenburger Kirchwegs. Die 29-Jährige kam mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

Die Unfälle im Detail:

Köln-Altstadt-Süd, Blaubach / Waidmarkt:

Am frühen Montagmorgen fuhr die 60-Jährige gegen 6 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Waidmarkt in Höhe der Baustelle gegen einen Bordstein und stürzte auf den Asphalt. Rettungskräfte brachten die Kölnerin mit Verletzungen an der Hüfte in ein Krankenhaus.

Köln-Neustadt-Nord, Amsterdamer Straße / Innere Kanalstraße:

Um 6.45 Uhr erfasste ein Mercedesfahrer (65) beim Abbiegen von der Amsterdamer Straße auf die Innere Kanalstraße den kreuzenden Radfahrer (30), der auf dem Radweg der Inneren Kanalstraße in Richtung Riehler Straße unterwegs war. Der 30-Jährige erlitt eine Verletzung an der Schulter.

Köln-Holweide, Isenburger Kirchweg:

Nach ersten Erkenntnissen war der Toyota-Fahrer (38) auf dem Isenburger Kirchweg in Richtung Merheim unterwegs, als er die Radfahrerin gegen 16.30 Uhr in Höhe des dortigen Feldwegs auf der Fahrbahn erfasste. Die Radfahrerin erlitt Kopfverletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. (ck/iv)

