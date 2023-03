Polizei Köln

POL-K: 230307-3-K Gewerbsmäßige Hehlerei mit Edelmetallen - Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse in Köln vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Ermittler der Polizei Köln haben am Dienstagmorgen (7. März) in einem Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßiger Hehlerei Haftbefehle gegen ein Kölner Ehepaar (m45, w48) vollstreckt und sowohl deren Wohnung in Köln-Bilderstöckchen als auch die Geschäftsräume in Nippes durchsucht.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, in ihrem Juweliergeschäft Schmuck und Edelmetallgegenstände, die aus unterschiedlichen Straftaten stammen, angekauft und eingeschmolzen zu haben, um die Edelmetalle im Anschluss weiterzuverkaufen. Der Gesamtwert der angekauften Gegenstände soll sich auf über 320.000 EUR belaufen.

Durchsuchungsbeschlüsse gegen die gesondert verfolgten "Verkäufer" der Schmuckgegenstände wurden zeitgleich in mehreren Städten in NRW (Köln, Rösrath, Sankt Augustin, Herne) und Rheinland-Pfalz (Koblenz) vollstreckt.

Dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte Schmuck, hochwertige Uhren, Handys und Bargeld. Einzelne Gegenstände konnten bereits Einbruchsdelikten zugeordnet werden.

Weitere Presseauskünfte werden durch die Staatsanwaltschaft Köln, Oberstaatsanwalt Bremer, 0221 477-4271, erteilt. (cw/kk)

