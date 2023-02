Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Steinrade/Dornbreite

Autos prallen auf Kreuzung ineinander - Fußgängerin verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochmorgen (15.02.2023) kam es im Kreuzungsbereich Steinrader Damm und Hofland zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein Kleinwagen wurde dabei gegen einen Ampelmast geschleudert und erfasste dort auch eine Passantin. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuginsassen kamen mit einem Schock davon, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Um kurz vor acht Uhr morgens fuhr ein 27-jähriger Lübecker mit seinem Smart aus Steinrade kommend auf dem Steinrader Damm in Richtung Schönböckener Straße. Im Kreuzungsbereich der Straßen Hofland und Dornbreite kam ihm ein 60-Jähriger Mann in seinem Opel Crossland entgegen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart auf den Gehweg geschleudert und prallte gegen einen Ampelmast. Eine sich dort aufhaltende 39-jährige Lübeckerin wurde ebenfalls von dem Kleinwagen erfasst. Die Frau konnte durch ihre prompte Reaktion Schlimmeres verhindern und wurde nur leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeugführer erlitten einen Schock, blieben ansonsten aber unverletzt. Der beschädigte Ampelmast wurde durch die Verkehrssicherung der Hansestadt Lübeck wieder in Betrieb gesetzt.

An den Autos entstand erheblicher Schaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Es kam zu geringen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

