Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg in Holstein/Dannau

Sperrung der Kreisstraße 48 - Verstöße gegen Durchfahrtsverbot

Lübeck (ots)

In Oldenburg in Holstein wird zurzeit die Kreisstraße 48 zwischen Oldenburg und Weißenhäuser Strand in drei Bauabschnitten saniert. Wie auch beim ersten Bauabschnitt wird seit dem 06. Februar der Prof.-C.-Ehrenberg-Weg in Dannau verbotswidrig befahren. Die Beschilderung zum Verbot der Durchfahrt für Motorräder und PKW ist eindeutig. Trotzdem nutzen sehr viele Verkehrsteilnehmer den Prof-C.-Ehrenberg-Weg als Abkürzung.

Die Polizeistation Oldenburg in Holstein führt rund um die Uhr verstärkt Kontrollen in dem Bereich durch und weist in diesem Zusammenhang auf folgende Ahndungen hin: Die Missachtung der Beschilderung wird für Pkw mit 50 Euro und für LKW mit 100 Euro verwarnt. Bei Mehrfachverstößen ist auch eine Verdopplung des Verwarngeldes möglich.

Es wird ermahnt, die ausgewiesenen Umleitungen zu nutzen, damit die Arbeiten störungsfrei durchgeführt werden können. Aber auch, um weitere Gefahren in den engen, kurvenreichen Straßen der Ortschaft Dannau zu vermeiden.

