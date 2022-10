POL-MG: Einbruch in Tiefgarage

Mönchengladbach (ots) - Zwei junge Trickdiebinnen haben am Freitag, 14. Oktober, gegen 13.15 Uhr aus der Wohnung einer 78-jährigen Frau in Odenkirchen-Mitte Schmuck entwendet. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen sprachen die 78-Jährige vor der Haustür an und behaupteten, in der Nachbarschaft zu wohnen. Eine von ihnen habe starke Unterleibsschmerzen und bat darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Die 78-Jährige ...

