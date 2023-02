Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Fahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Lübeck (ots)

Am Montagabend (13.02.) ereignete sich in der Friedhofsallee in Lübeck in einer langgezogenen Kurve ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Fahrer des verunfallten hochwertigen Mercedes AMG war vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort geflüchtet.

Um 22:20 Uhr wurde der Mercedes auf der Friedhofsallee von der Vorwerker Straße kommend in Richtung Krempelsdorfer Allee gelenkt. In einer Kurve kam das Fahrzeug vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem dort stehenden Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich auf der Mittellinie mit gebrochener Hinterachse und völlig zerstörter rechter Fahrzeugseite zum Stehen. Der Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort in Richtung Vorwerker Straße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Das Fahrzeug wurde für weitere zielführende Ermittlungen beschlagnahmt. Der Ermittlungsdienst des 2. Polizeireviers hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder zum flüchtigen Fahrer bzw. dessen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0451-1316245 oder per E-Mail unter ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de zu melden.

