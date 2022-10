Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkr. RW) Abfallcontainer angezündet (22.10.2022)

Rottweil (ots)

Am Samstagabend, gg. 22.00 Uhr, wurde ein brennender Abfallcontainer beim Friedhof in Rottweil gemeldet. Durch die Streife wurde festgestellt, dass der Inhalt des Grüngutcontainers entzündet worden war. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. An dem Container entstand ein Schaden in Höhe von 300 EUR. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Brandstifter geben können, werden gebeten, sich beim PR Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

