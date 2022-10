POL-KN: (Spaichingen /Lkr. TUT) - 68-jähriger Vermisster aus Spaichingen ist wieder da

Sulz am Neckar/Lkr. Rottweil (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 01.30 Uhr, ist es auf der Landesstraße 409 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden ist. Ein 21-jähriger BMW Fahrer fuhr von Vöhringen kommend in Fahrtrichtung Sulz am Neckar und kam rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte der Wagen eine Leitplanke und ...

