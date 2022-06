Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Müllfahrzeug"

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstag kurz nach 12 Uhr kontrollierte die Polizei den Verkehr in Brügge. Dabei fiel den Polizeibeamten ein erheblich zugemüllter Pkw auf. Kisten, Tüten, Kleidung, leere Packungen und Flaschen türmten sich rund um den Fahrersitz auf. Selbst im Fußraum am Fahrersitz lag so viel Müll, dass man die Pedale nur noch zur Hälfte durchtreten konnte. Die Polizei wird beim Straßenverkehrsamt anregen, die Eignung des Fahrers zur Teilnahme am Straßenverkehr zu überprüfen. Ladung ist grundsätzlich so zu sichern, dass selbst bei einer Vollbremsung keine Gegenstände verrutschen, hin- oder her rollen oder umherfliegen. Aus einem leichten Handy wird sonst ein mehrere Kilo schweres Wurfgeschoss, das Fahrzeuginsassen erheblich verletzen kann. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell