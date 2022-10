Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Lkr. Rottweil) Auto kommt von der Straße ab (21.10.2022)

Sulz am Neckar/Lkr. Rottweil (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 01.30 Uhr, ist es auf der Landesstraße 409 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden ist. Ein 21-jähriger BMW Fahrer fuhr von Vöhringen kommend in Fahrtrichtung Sulz am Neckar und kam rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte der Wagen eine Leitplanke und wurde beschädigt. Personenschäden gab es keine, lediglich das Auto und die Leitplanke wiesen Beschädigungen auf.

