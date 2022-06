Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 41-Jähriger verursacht einen Verkehrsunfall in Brake und flüchtet +++ Sicherheitsleistung erhoben

Ein 41-jähriger Mann beschädigte am Dienstag, 28. Juni 2022, circa 11:00 Uhr, beim Wenden in der Mühlenstraße in Brake, mit seinem Sattelzug eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Mann mit festem Wohnsitz in Lettland, ohne den Schaden zu melden und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Durch Zeugenhinweise konnte der Flüchtige ermittelt und durch Beamte im Nahbereich angetroffen werden. Der Mann räumte den Verstoß ein.

Da der 41-Jährige über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro angeordnet.

Der Gesamtschaden wurde auf circa 3.000 Euro geschätzt.

