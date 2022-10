Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N., Lkrs. RW) Unfallverursacherin gesucht (22.10.2022)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Samstag, 22.10.2022, kam es im Aspenweg in Oberndorf a.N. gg. 14.20 Uhr zu einem Streifvorgang zwischen 2 Pkw. Eine Mercedesfahrerin kam zu weit nach rechts und streifte einen geparkten Seat Leon. Sie machte mehrere Personen auf sich aufmerksam und gemeinsam wurde das vermeintlich beschädigte Fahrzeug begutachtet. Da daran kein Schaden festgestellt wurde, setzte die Mercedesfahrerin ihre Fahrt fort. Erst danach wurde der Schaden an dem Seat Leon entdeckt, das begutachtete Fahrzeug war hinter diesem geparkt. Am Seat Leon entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Die Mercedesfahrerin wird als ältere Dame beschrieben, ca. 160 cm groß. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich beim PR Oberndorf, Tel. 07423 81010, zu melden.

