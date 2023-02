Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Schlutup

Diverse Verstöße bei Verkehrskontrolle in Lübeck festgestellt

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (08.02.2023) kontrollierten vier Einsatzbeamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz in der Wesloer Landstraße in Lübeck den Fahrzeugverkehr. Dabei konnten neben kleineren Ordnungswidrigkeiten auch 5 Fahrer festgestellt werden, die ihre Fahrzeuge stehen lassen mussten.

Zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr postierten sich die zwei Streifenwagenbesatzungen in der Wesloer Landstraße an der Ecke zum Wesloer Weg und auf der Höhe des Holzhofes. Insgesamt fielen dabei 38 Fahrzeuge bzw. dessen Benutzer durch fehlerhaftes Verhalten auf. Während an 18 Autos und einem Motorrad überwiegend Verstöße wegen mangelnder Ausrüstung festgestellt wurden und ein Autofahrer nicht angeschnallt war, mussten fünf andere ihre Fahrzeuge stehen lassen:

Ein 56-Jähriger aus Grevesmühlen und ein 45-Jähriger aus Lübeck bewegten ihre Kraftfahrzeuge, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Sie mussten zu Fuß weitergehen. Ebenso ein 66-Jähriger Mann aus Lübeck, der ohne Führerschein auf einem Motorroller unterwegs war. Auch er durfte sein Zweirad abstellen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Gegen einen 21-Jährigen aus Grevesmühlen, der in einem Kleintransporter unterwegs war und einen 26-Jährigen PKW-Fahrer aus Lübeck wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil bei ihnen der Konsum von Betäubungsmitteln nachgewiesen werden konnte. Hierzu wurde den beiden eine Blutprobe entnommen. Es wartet neben einem Fahrverbot auch ein Bußgeld in Höhe von 500,00 Euro auf die Männer.

Zusätzlich wurden bei zwei Autofahrern und einem Motorradfahrer Alkoholtests und bei neun weiteren Autofahrern Drogenvortests vorgenommen. Hier gab es keine Beanstandungen. Sie durften weiterfahren. Gegen einen Fahrzeugführer wird ermittelt, weil er ein rotes Händlerkennzeichen missbräuchlich verwendet hatte. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

