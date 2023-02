Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck- Buntekuh

Pkw aufgebrochen und Innenausstattung entwendet - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (05.02.) entdeckte ein 44-jähriger Lübecker eine eingeschlagene Seitenscheibe an seinem VW Polo, der in der Ewerstraße geparkt war. Im Innenraum seines Fahrzeugs fand er, neben ein paar Scherben, Schrauben und heraushängenden Kabeln, nichts. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Eigentümer sein Fahrzeug am Vorabend, gegen 22.00 Uhr, im Wendehammer abgestellt. Als er am Sonntagnachmittag, um 16:00 Uhr, zurückkehrte, bemerkte er zunächst die beschädigte Scheibe und dann das Fehlen seiner Fahrzeugsitze, des Lenkrades und des Radios. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf knapp 2000 Euro.

Die Polizeistation Buntekuh hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Sie bittet nun Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.02./05.02.) in der Ewerstraße unterwegs gewesen sind, sich zu melden. Besonderes Interesse besteht hierbei an einem weißen VW-Transporter mit auswärtigem Kennzeichen, der sich am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, in der Ewerstraße auffällig bewegt hat. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0451-1316245 oder per E-Mail Buntekuh.Pst@polizei.landsh.de an die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell