Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Feuer zerstört Einfamilienhaus auf der Teerhofinsel

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am späten Mittwochabend (08.02.) geriet ein leerstehendes Wohnhaus auf der Teerhofinsel in Brand. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Durch die Kriminalpolizei in Bad Schwartau wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 22:00 Uhr meldete eine Passantin Feuerschein aus einem Holzhaus in der Straße Zur Teerhofinsel. Mit Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand der auf einem Firmengelände befindliche Bungalow bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus dem Dach und hatten den hinteren Gebäudeteil sowie Teile des Satteldaches bereits vollständig zerstört.

Das Wohnhaus ist aufgrund von Renovierungsarbeiten derzeit unbewohnt und nur teilweise möbliert gewesen. Personen wurden im Zuge des Geschehens nicht verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Schwartau. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise möglicher Zeugen. Diese werden unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail an BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de erbeten.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

