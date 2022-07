Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall mit Blechschaden (08.07.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall in der Hafenstraße ist es am Freitagabend, gegen 23.45 Uhr, gekommen, weil ein 40-jähriger Hyundai-Fahrer die Vorfahrt missachtete und zudem unter Alkoholeinfluss stand. Wie die Polizei bei ihren Unfallermittlungen feststellte, fuhr ein 19-jähriger mit seinem Fiat Punto auf der Hafenstraße in Richtung "Klein Venedig". Der 40-Jährige fuhr zeitgleich aus dem Parkhaus des Lago-Einkaufszentrums aus und bog nach links in Richtung Bodanstraße ab. Hierbei prallte er mit dem Fiat des 19-Jährigen zusammen. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von beinahe einem Promille. Ihm wurde deswegen von einem Arzt eine Blutprobe abgenommen. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro und am Hyundai von geschätzt 1.000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell