POL-DN: Kartoffelanhänger kippte um

Düren/Langerwehe (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag (13.10.2022) in Arnoldsweiler und Langerwehe mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Sie entwendeten unter anderem Werkzeug. In Arnoldsweiler wurden in der Nacht auf Donnerstag insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen - darunter sowohl Transporter, als auch Pkw. Die Fahrzeuge waren in der Ellener Straße, der ...

